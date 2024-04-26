Польша предложила НАТО выдвинуть ПРО к границе Калининградской области

Калининградскую область Сикорский назвал "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации"

Систему противоракетной обороны надо выдвинуть к границе Калининградской области. С таким предложением западным коллегам выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения западных соседей. Сумма предоставленной Польшей территории и западных вооружений, по мнению министра, принесет неоспоримую экономическую и военную пользу. Граничащую с Польшей и Литвой Калининградскую область Сикорский назвал "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".

Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил, что Россия якобы все сильнее укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения. Вдобавок, недавно Москва перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию. Так что Варшава готова разместить американское ядерное оружие на польской территории, передает РИА Новости.

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