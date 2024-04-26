ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша предложила НАТО выдвинуть ПРО к границе Калининградской области

18:15
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Калининградскую область Сикорский назвал "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации"

Систему противоракетной обороны надо выдвинуть к границе Калининградской области. С таким предложением западным коллегам выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Россия ударит по ядерным объектам НАТО в случае их появления в Польше
Польша признала ошибочность версии взрыва на борту самолета Качиньского

По словам Сикорского, выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения западных соседей. Сумма предоставленной Польшей территории и западных вооружений, по мнению министра, принесет неоспоримую экономическую и военную пользу. Граничащую с Польшей и Литвой Калининградскую область Сикорский назвал "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".

Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил, что Россия якобы все сильнее укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения. Вдобавок, недавно Москва перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию. Так что Варшава готова разместить американское ядерное оружие на польской территории, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.