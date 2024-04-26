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Путин передал 100% акций Ariston и BSH в управление "Газпром бытовые системы"

18:50
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Указ вступает в силу со дня опубликования

Российские структуры компаний Ariston и BSH Hausgerate (БСХ Бытовые приборы) передаются в управление компании "Газпром бытовые системы". Временному управляющему передается 100% акций российский дочек.

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Как передает ТАСС, в список включены 100% долей в уставном капитале ООО "Аристон термо Русь", принадлежащие Ariston Holding N.V. Также в перечне 100% ООО "БСХ бытовые приборы", принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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