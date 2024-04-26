Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

За звание лучшей картины боролись более 10 работ

На Московском кинофестивале показали более 250 фильмов из 50 стран. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за звание лучшей картины боролись более 10 работ.

"Параллельно на бизнес-площадке фестиваля рассказали о работе по созданию в Москве крупнейшего в России центра полного цикла производства кино", - сообщил мэр.

Собянин пригласил кинопроизводителей в московский кинокластер.

"Москва всегда была центром киноиндустрии. Мы приглашаем кинопроизводителей, готовых создавать яркие образы столицы, предлагаем им удобные условия для работы и поддерживаем грантами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжает создаваться кинокластер мирового уровня. Так, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино".

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