Это акт агрессии против России и ФРГ

Приглашенный Россией эксперт заявил на заседании Совбеза ООН о причастности США к теракту на "Северных потоках". Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон назвал диверсии на газопроводах актом агрессии против России и ФРГ.

По словам Джонсона, существует гора доказательств, свидетельствующих о причастности Соединенных Штатов к этому теракту. При этом не было никаких убедительных интересов национальной безопасности, которые могли бы оправдать разрушение трубопроводов, передает ТАСС.

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что эти диверсии причинили значительный экономический ущерб народу Германии. Они только ухудшили ситуацию и никак не способствовали прекращению конфликта между Россией и Украиной. Зампостпреда КНР в ООН, в свою очередь, заявил, что Китай призывает к запуску международного расследования теракта на "Северном потоке" под эгидой всемирной организации.

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