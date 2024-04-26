ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт ЦРУ на СБ ООН заявил о причастности США к теракту на "Северных потоках"

19:22
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Это акт агрессии против России и ФРГ

Приглашенный Россией эксперт заявил на заседании Совбеза ООН о причастности США к теракту на "Северных потоках". Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон назвал диверсии на газопроводах актом агрессии против России и ФРГ.

Володин предложил взыскать ущерб за "Северный поток" с иностранных компаний
Эксперт рассказал, можно ли восстановить "Северный поток"

По словам Джонсона, существует гора доказательств, свидетельствующих о причастности Соединенных Штатов к этому теракту. При этом не было никаких убедительных интересов национальной безопасности, которые могли бы оправдать разрушение трубопроводов, передает ТАСС.

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что эти диверсии причинили значительный экономический ущерб народу Германии. Они только ухудшили ситуацию и никак не способствовали прекращению конфликта между Россией и Украиной. Зампостпреда КНР в ООН, в свою очередь, заявил, что Китай призывает к запуску международного расследования теракта на "Северном потоке" под эгидой всемирной организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подрыв газопровода "Северный поток"
Подрыв газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.