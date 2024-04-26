Зеленский заявил о формировании новых бригад ВСУ

Вооружение для них должен поставить Запад

Владимир Зеленский сообщил о формировании новых бригад ВСУ. По словам украинского президента, эти подразделения нуждаются в поставках западного оружия и техники.

Зеленский обратился к участникам встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине, которая прошла в онлайн-формате. Он сообщил западным кураторам, что ВСУ для усиления своих позиций формирует новые бригады. Украинский лидер подчеркнул, что они нуждаются в поддержке, которая должна быть "достаточной и своевременной".

В списке, который огласил украинский лидер, первое место занимают дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot с ракетами. Причем все это, по словам Зеленского, нужно срочно. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что поставки Украине самолетов F-16 начнутся в текущем году, передает ТАСС.

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