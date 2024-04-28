Вербное воскресенье: традиции, что можно и нельзя

В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами

28 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье – это один из самых важных церковных праздников, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы.

В Вербное воскресенье верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Официальное название этого дня - Вход Господень в Иерусалим. Праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному в Евангелиях.

Православные вспоминают, как Спаситель торжественно прибыл в Иерусалим верхом на осле, а встречающие бросали на дорогу перед ним одежду и пальмовые ветви в знак приветствия и восхищения.

Как праздник связан с вербой

В южных странах пальмовые ветви до сих пор остаются символом праздника. Однако пальмы, о которых говорится в Евангелие, в нашей стране не росли. В России вместо пальмы решили использовать вербу - одно из самых первых растений, распускающихся весной.

Верующие православные начинают подготовку к Вербному воскресенью заранее. Веточки растения собирают за несколько дней до праздника и ставят в воду, чтобы они чуть-чуть распустились. Вербу принято освящать в церкви и украшать ею дом. При этом следует помнить, что для освещения можно брать ветви только чистых деревьев.

Выкидывать освященную вербу после Вербного воскресенья не принято. Веточки стоит оставить в доме как оберег на целый год, посадить во дворе, пустить по воде или сжечь. Также растение можно отнести в лес и положить возле растущей вербы.

Что можно и нельзя делать

В Вербное воскресенье положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом. В праздник допускается горячая пища и блюда из рыбы, однако мясо, яйца и молоко остаются под запретом. Стоит помнить, что в Вербное воскресенье не следует заниматься домашними делами, в том числе готовкой, поэтому о еде стоит позаботиться заранее.

Главное правило - не переедать. По традиции в этот праздник на столе были каши и рыбный пирог. Будет неуместным устраивать шумные застолья. Церковь советует в этот день не завидовать, не ругаться и не конфликтовать. Поощряется щедрость к окружающим.

Поздравления

Самое важное при поздравлении – чтобы слова шли от души и были искренними. Стихотворная или прозаическая форма – значения не имеет. Вариант поздравления:

"Поздравляю с Вербным воскресеньем! В этот особенный день, который пришел к нам из библейских времен, хочется пожелать вам любви, счастья, а также благополучия".

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