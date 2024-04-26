США пообещали убедить Европу поделиться с Киевом системами Patriot

У Пентагона лишних ЗРК для Украины нет

Системы ПВО Patriot - вовсе не волшебная пилюля, способная кардинально переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Киев нуждается и в других вооружениях, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи стран-доноров военной помощи Киеву.

Тем не менее, Остин пообещал Киеву найти страны, которые согласятся поделиться своими системами Patriot. Министр надеется, что в будущем удастся проработать этот вопрос с некоторыми союзниками.

По итогам совещания также стало известно, что Канада выделит Киеву 2,1 миллиона долларов на производство дронов. Как заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр, это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных беспилотников на Украине, передает ТАСС.

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