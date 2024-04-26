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Полиция оцепила аэропорт Кишинева к прибытию главы Гагаузии

21:31
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Евгения Гуцул вернулась после очередного визита в Россию

Полиция ограничила вход в здание аэропорта Кишинева. Как утверждают власти, это необходимо, чтобы избежать столпотворения из-за прибытия самолета с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул.  

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Самолет из Стамбула, в котором прилетела Гуцул, уже приземлился, однако она пока не прошла таможенный контроль, передает РИА Новости. В зале ожидания собрались родственники и сторонники Гуцул, там же множество сотрудников полиции. Часом ранее агентства сообщили, что в аэропорту объявлена эвакуация. Глава Гагаузской автономии перед поездкой не исключала, что ее могут задержать после возвращения из Москвы.

Россию Гуцул посещала трижды за последние два месяца. На сей раз глава автономии участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС.

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