Курские села подверглись обстрелам беспилотников ВСУ

На одном предприятии возник пожар

Населенные пункты Курской области за сутки подверглись нескольким атакам с украинской территории. В поселке Теткино обстреляны промышленные предприятия. На одном из них возник пожар, возгорание оперативно ликвидировали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как написал Старовойт в Telegram, противник в течение дня наносил удары по приграничным селам. В деревне Валетовка были повреждены линии электропередачи, частично обесточены деревня Городище и село Козино. В деревне Успеновка и селе Горналь обошлось без пострадавших.

Трижды противник пытался атаковать с помощью беспилотников. Два дрона были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы вблизи деревни Успеновка Кореневского района. Еще один беспилотник был сбит в этом же районе в деревне Викторовка.

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