Еще два дрона сбили над Крымом

Этой ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с применением БПЛА по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Кроме того, по данным Минобороны, российские войска улучшили положение по переднему краю сразу на трех направлениях. За сутки ВСУ потеряли около тысячи боевиков. Группировка "Центр" отбила восемь контратак противника, авиация и артиллерия накрыли вражеский эшелон в районе Удачного.

Расчёты буксируемых 120-миллиметровых миномётов "Нона-М1" наносят точные удары по огневым позициям и технике ВСУ. После получения разведданных наши бойцы оперативно проводят подготовку к атаке.

Считанные минуты - и самоходка выпускает несколько снарядов прямо в цель. Самое пристальное внимание к маскировке, вражеские дроны ведут настоящую охоту за нашими "Нонами".

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