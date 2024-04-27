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Представлены новые герои спецоперации

10:22
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии лейтенант Артем Шмелёв, в ходе наступления взял на себя командование штурмовой группой. Пробравшись в тыл врага, он уничтожил отделение противника и продолжил вести огонь по позициям радикалов. Это позволило нашим бойцам без потерь захватить вражеский опорный пункт.

Прапорщик Андрей Прилучный получил задание оперативно доставить топливо российским войскам на передовую. Во время движения его машина была повреждена, и неприятель тут же начал вести по ней огонь из минометов. Рискуя собой, Андрей быстро отремонтировал технику и вовремя доставил важный груз нашим танкистам.

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