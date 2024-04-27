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В Париже студенты устроили массовую акцию в поддержку Палестины

10:38
  • суббота
  • 27 апреля 2024

На место прибыл полицейский спецназ

В Париже около суток продолжалось противостояние полиции и студентов, которые вышли на акцию в поддержку Палестины.

Сотни учащихся Института политических исследований - одного из престижных вузов страны - заблокировали вход в главное здание. Они потребовали от руководства публично осудить операцию ЦАХАЛ в секторе Газа и разорвать связи с израильскими партнёрами.

Деятельность учебного заведения оказалась парализована. На место прибыл полицейский спецназ. Однако применения силы удалось избежать. После долгих переговоров ректорат пообещал провести общее собрание и отменить взыскания в отношении участников предыдущих пропалестинских акций.

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