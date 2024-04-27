Небензя: Виновные в теракте на "Северных потоках" не уйдут от ответственности

Запад не заинтересован в поиске виновных

Запад разоблачил себя, показав, что не заинтересован в поиске виновных в подрыве "Северных потоков", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Он указал, что ряд государств саботировали предложенное нашей страной заявление о взрывах в Балтийском море. После такого поведения дипломатов ряда стран Москва посчитала бессмысленной дальнейшую работу над проектом этого документа.

Однако Василий Небензя заверил, что виновные в теракте не уйдут от ответственности. "Всем должно быть очевидно, что установить истинные обстоятельства произошедшего можно лишь за счет сотрудничества международного сообщества, причем вопреки усилиям США и ряда стран спрятать концы в воду", - сказал он.

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