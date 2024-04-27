В США поезд с пропаном сошел с рельсов

Начался пожар

Крупная авария в американском штате Аризона. Грузовой поезд, перевозивший бензин и пропан, сошёл с рельсов у границы с Нью-Мексико. Шесть вагонов загорелись.

Пожар продолжался несколько часов. Над местом ЧП поднимался густой столб токсичного чёрного дыма. О пострадавших не сообщается. Район оцепили, из соображений безопасности перекрыто движение по главной автомагистрали, которая связывает два штата.

Жители ближайших домов эвакуированы. Причины схода состава с рельсов расследуют полиция и департамент общественной безопасности.

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