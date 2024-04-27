ВС России развивают наступление на трех участках фронта в зоне СВО

Украинские боевики отступают

Этой ночью на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Как сообщают местные СМИ, под ударами оказались энергетические объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В Харьковской поражён ремонтный авиазавод. В других регионах уничтожены склады боеприпасов, один из них с боекомплектом находился на военном аэродроме. Тем временем в зоне спецоперации российские войска развивают наступление сразу на трёх участках фронта. За сутки потери ВСУ составили около тысячи человек.

Комплексная атака российских дронов. Беспилотник разносит пулеметную точку, спрятанную под маскировочной сеткой. А на этих кадрах наши бойцы всего одним ударом сжигают немецкий броневик "Мардер". В огне очередной опорный пункт в лесу.

Это видео с Купянского направления. Российские войска неожиданно для ВСУ перешли в масштабное наступление. И с ходу взяли поселок Кисловка. Цели, которые могли помешать штурму, разведчики выявили заранее. И к каждой подобрали прием воздушного удара. Так, чтобы наверняка и без осечек.

Неожиданной для ВСУ оказалась и тактика штурма позиций в Красногоровке. Российские бойцы атаковали сразу с трех сторон. Активно применяя реактивные установки и авиацию. Уже наполовину занята промзона. Под нашим контролем - северные, южные и восточные фланги. У боевиков только один выход - бежать на запад. И то, если успеют.

Вот кадры из бывшего кирпичного завода - главного укрепрайона ВСУ в городе. Видно, что все этажи и лестничные пролеты завалены телами ликвидированных националистов.

Еще крайне важная новость. Российские войска освободили Бердычи. Именно сюда ВСУ перебрасывали натовскую технику, которая должна была стать ударным механизированным кулаком в обороне Авдеевского направления.

В Бердычах ВСУ потеряли едва ли не две трети американских "Абрамсов". Вот их тащат на буксирах наши тягячи. А еще среди трофеев, которые теперь по винтикам разбирают и изучают российские военные и конструкторы, уникальная машина разминирования. Этих пентагоновских подарков у украинской армии было всего две штуки. И один из них теперь стоит в ангаре, в тылу российской группировки.

В принципе, как денацифицировать "Абрамсы", бойцы уже выяснили. Особых сложностей нет. Вот только на передовой их не осталось. Опасаясь потерять последние американские танки, ВСУ срочно вывели их подальше от фронтовой полосы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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