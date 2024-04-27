Это признал глава Пентагона

Американский военно-промышленный комплекс не может быстро нарастить объёмы и темпы производства. Это признал глава Пентагона на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи западных спонсоров Киева. Ллойд Остин сообщил, что в этом у России есть явное преимущество перед США. И заявил: передача ВСУ дополнительных комплексов Patriot не сможет радикально изменить ситуацию на фронте.

Эту встречу в онлайн-формате Рамштайн под предводительством главы американского Минобороны участники начинают в приподнятом настроении. Поздравив спонсоров украинского режима с двухлетием создания контактной группы по Украине, Ллойд Остин объявляет, что деньги для Киева нашли:

"Я рад объявить сегодня о дополнительном обязательстве в размере 6 миллиардов долларов для Украины. Это позволит нам обеспечить новые возможности для Киева и американской промышленности".

С подарками для Зеленского пришли и другие участники группы. Норвегия выделила Украине 13 миллионов евро на обслуживание танков Leopard. А Бельгия обещает отправить свои истребители F-16 до конца года. Но неблагодарный Зеленский посмел обрушится на хозяев с критикой.

"Пока мы полгода ждали американскую помощь, российская армия успела перехватить инициативу на поле боя", - сказал он.

Действительно, при всей видимости больших поставок, которые Запад так активно анонсирует, украинский воз пока и ныне там, где был. Ключевое вооружение для Киева будет включено в потенциальные заказы американской промышленности, а не в список для немедленной отгрузки.

То есть даже американские военные признают, что выделенная помощь не повлияет на ситуацию на поле боя. А лишь затянет конфликт. У журналистов издания "Вельт" оказался на руках секретный документ, который, как утверждает издание, два года назад готовились подписать Россия и Украина. Киев должен был отказаться от присоединения к любым военным блокам, от претензий на Крым и часть территорий Донбасса. Россия ставила условия, что русский должен стать вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах. Но о том, почему переговоры были сорваны, известно уже всем.

"Джо Байден отправляет Бориса Джонсона на Украину, чтобы заставить Зеленского разорвать соглашение, потому что мы хотели войны. И с тех пор я вчера прочитал, что, возможно, 600 000 украинских солдат погибли совершенно напрасно. То, что мы сделали, преступно", - заявил Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США.

Как и то, что сейчас делают украинские нацисты, уничтожая собственную историю. Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, в городе Ровно варварски сбрасывают с постамента. По информации местных СМИ, обломки собираются продать, а вырученные деньги отправить на закупку дронов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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