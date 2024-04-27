ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва взяла Гран-при премии "Умный город" за цифровизацию горхозяйства

11:37
  • суббота
  • 27 апреля 2024

В конкурсе принимали участие все регионы

Москва второй раз получила Гран-при Национальной премии "Умный город". Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В конкурсе участвовали все регионы. Жюри рассмотрело 650 проектов. Наградами в разных номинациях были отмечены 11 столичных сервисов и платформ, которые направлены на цифровизацию городского хозяйства.

Среди них "Московская электронная школа", объединившая множество образовательных материалов и программ. Голосовой помощник Общегородского контакт-центра, который помогает горожанам получить информацию по разным темам без ожидания на линии.

А также специальная медицинская платформа, открывшая врачам из регионов доступ к московским сервисам искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Проект цифровизации в Москве
Проект цифровизации в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.