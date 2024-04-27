Собянин: Москва взяла Гран-при премии "Умный город" за цифровизацию горхозяйства

В конкурсе принимали участие все регионы

Москва второй раз получила Гран-при Национальной премии "Умный город". Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В конкурсе участвовали все регионы. Жюри рассмотрело 650 проектов. Наградами в разных номинациях были отмечены 11 столичных сервисов и платформ, которые направлены на цифровизацию городского хозяйства.

Среди них "Московская электронная школа", объединившая множество образовательных материалов и программ. Голосовой помощник Общегородского контакт-центра, который помогает горожанам получить информацию по разным темам без ожидания на линии.

А также специальная медицинская платформа, открывшая врачам из регионов доступ к московским сервисам искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований.

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