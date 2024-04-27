В тюменском селе из-за паводка объявили экстренную эвакуацию

Размыты дороги и мосты

В Тюменской области из-за паводка объявлена экстренная эвакуация жителей села Абатское. Уровень реки Ишим в этом районе продолжает расти, обновив исторический максимум. Из-за подтоплений ограничено движение на участке федеральной трассы Тюмень - Омск.

В Тюменской области многим не до сна. Люди защищают от воды свои дома. Паводок выходит на пик, уровень в реке Ишим - почти 12 метров. Местные называют его небывалым. Размыты дороги и мосты, а вода продолжает прибывать. В селе Абатское, как ни пытались противостоять стихии, пришлось пойти на крайние меры.

Вода вплотную подошла к насыпям, защищающим федеральную трассу Тюмень - Омск. Дамбы укрепляют не только сотрудники МЧС и дорожных служб. Им помогают курсанты военных училищ и сотни добровольцев, включая уже успевших эвакуироваться жителей. Эту сплоченность - в трудную минуту - ценят все, включая главу Минстроя России.

Вода поднимается и в Приамурье. Подтоплены дороги, дома. В Шимановске подтоплены приусадебные участки и ЛЭП. Люди сидят без электричества. В Иркутской области тоже прогноз неутешительный.

"Организован непрерывный мониторинг паводковой обстановки. Выставлен дополнительный временный гидрологический пост", - сообщил Константин Ланков, старший оперативной группы ГУ МЧС России по Иркутской области в Усть-Кутском районе.

Из-за заторов льда ожидается резкое повышение уровня воды в реке Лена. В ряде районов уже введен режим повышенной готовности.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"