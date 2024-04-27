Сотни зданий повредили мощные торнадо в США

Есть пострадавшие

Мощные торнадо пронеслись сразу по пяти американским штатам. Несколько десятков атмосферных вихрей крушили всё, что оказалось на их пути.

Три человека пострадали. В Техасе, Айове и Небраске повреждены сотни зданий. Под городом Омаха ураганный ветер обрушился на аэропорт и буквально разметал самолёты по полю.

По словам очевидцев, над аэродромом стоит сильный запах масла и горючего. А возле населённого пункта Уэверли под натиском стихии сошёл с путей поезд.

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