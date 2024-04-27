В Приморском крае открылся фестиваль рододендрона

Из-за теплой весны рододендрон раскрыл цветы раньше срока

Буйство розовых красок в Приморском крае - там открылся фестиваль рододендрона. Склоны холмов в это время года усыпаны яркими бутонами редких растений. Чтобы полюбоваться такой красотой, для туристов подготовили 15 экскурсионных маршрутов.

Распустившийся рододендрон сейчас как яркие облака посреди весеннего, но еще серого леса. Туристы прозвали это время года розовым безумием. И невозможно просто так пройти по маршруту и не сделать невероятные снимки на память.

Сама природа почти всего Приморья стала площадкой для целого фестиваля рододендрона. Проводят его впервые, но красочные цветы уже приманили десятки туристов.

Нежный внешне, но со стальным характером. Этот кустарник способен вырасти даже из камня. И он словно проверяет своих гостей на выносливость.

Ущелье Дарданеллы - в народе это место называется "Замок принцессы". Рододендрон любит расти на скалах, поэтому путь к нему не всегда простой. За усилия рододендрон радует сполна. Розовыми лентами он расстилается по вершинам скал. Редкие растения могут прижиться здесь. Но этот цветок питается влагой из воздуха. Там, где туманы, ему особенно хорошо. Видимо, поэтому и олицетворяет приморскую столицу.

"Цветок рододендрона - это официальный символ города Владивостока, именно тот, который растительный, входит в один из символов города наравне с тигром", - пояснил Илья Гостев, гид туристической группы.

Ученые насчитывают более полутора тысяч видов рододендрона. В Приморье можно увидеть 8 из них, но очень редких. Некоторые занесены в Красную книгу. Познакомиться с ними приехали даже гости из Вьетнама. Прогуляться вдоль таких розовых аллей в Приморье можно по 15 маршрутам, в том числе и довольно экстремальным.

Родовые сопки в это время года можно наблюдать даже с воды. Поэтому один из маршрутов проходит по реке Тигровая. Пока преодолеваешь сильное течение, на небольшие цветы внимание обращать, конечно, некогда. Но стоит остановиться и поднять голову, как погружаешься в розовое умиротворение.

С латыни рододендрон переводится как красное дерево. Но в действительности дерево - только один вид, остальные - кустарники. А цветки могут быть от бордовых до даже зеленоватых оттенков.

Такая красота нуждается в бережном обращении. Да и незачем их срывать. Для украшения - завянут быстро, а есть нельзя - ядовитые. Лучше попробовать эксклюзивные фестивальные десерты, которые подготовили рестораны. Тоже розовые, но съедобные.

В этом году из-за теплой весны рододендрон раскрыл цветы на неделю раньше. Дарить такое буйство красок кустарник будет до середины мая. А при хорошей погоде может ненадолго распуститься еще и поздней осенью.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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