Юлиана Княжевская: Стрелково-охотничий клуб построят в ТиНАО

Сейчас участок свободен от застройки

В Троицком административном округе в поселении Клёновское возведут многофункциональный стрелково-охотничий клуб площадью порядка трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки в отношении земельного участка по адресу: поселение Кленовское, квартал №243, земельный участок 1. Сейчас участок свободен от застройки", – отметила она.

На территории появятся ФОК, спортивное стрельбище, административное здание и ряд других объектов.

Ранее стало известно, что на западе Москвы в 2024 году будет благоустроено пять крупных общественных пространств. Комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч горожан.

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