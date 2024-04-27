Владимир Ефимов: С начала года москвичи выкупили у города 33 участка для строительства частных домов со скидкой

Москвичи сэкономили более 114 миллионов рублей

Более 30 участков выкупили со скидкой в столице с начала года для строительства частных домов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В первом квартале 2024 года жители выкупили у города со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости 33 земельных участка общей площадью 3,8 гектара, на которых находятся их объекты недвижимости. В результате москвичи сэкономили 114,3 миллиона рублей", – отметил Ефимов.

Уже в течение нескольких лет для собственников недвижимости есть возможность выкупа земли за 40% от кадастровой стоимости.

"Большая часть выкупленных в первом квартале участков расположена в поселениях Троицкого административного округа – Вороновском, Кленовском, Первомайском, Роговском, Щаповском и в городе Троицке. Там горожане приобрели 20 объектов. Еще шесть находится в Южном Бутове на юго-западе столицы и три – в поселениях Филимонковском и Внуковском Новомосковского округа", – сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Владимир Ефимов сообщал, что на месте снесенных домов по программе реновации в столице идет строительство 113 новостроек. Новые квартиры получат более 70 тысяч жителей.

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