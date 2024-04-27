"Цифровой прорыв": в Москве стартовал окружной хакатон

100 команд решают профильные задачи

Почти 900 специалистов IT сферы из разных регионов страны соревнуются за звание лучших. В Москве стартовал второй окружной хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

Это состязание, в рамках которого более 100 команд очно или онлайн решают профильные задачи. Завершится оно завтра. По итогам жюри определит тех, кто справился лучше всех. Победители получат денежные призы.

"Цифровой прорыв" - это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". А соревнования проводят в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

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