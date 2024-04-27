Зоосубботник стартовал в 46 регионах

Акцию в столице возглавил лидер партии "Новые люди"

Всероссийский зоосубботник стартовал сегодня в 46 регионах. Он организован партией "Новые люди" вместе с движением "Мы в ответе за них".

Более трех тысяч активистов и волонтёров по всей стране сейчас работают в приютах и реабилитационных центрах для животных. Ремонтируют помещения, закупают корм и выгуливают питомцев.

Акцию в Москве возглавил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Вместе с зоозащитниками он помогает в приюте для бездомных кошек и собак "Бирюлёво".

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