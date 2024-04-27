ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зоосубботник стартовал в 46 регионах

15:10
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Акцию в столице возглавил лидер партии "Новые люди"

Всероссийский зоосубботник стартовал сегодня в 46 регионах. Он организован партией "Новые люди" вместе с движением "Мы в ответе за них".

Более трех тысяч активистов и волонтёров по всей стране сейчас работают в приютах и реабилитационных центрах для животных. Ремонтируют помещения, закупают корм и выгуливают питомцев.

Акцию в Москве возглавил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Вместе с зоозащитниками он помогает в приюте для бездомных кошек и собак "Бирюлёво".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зоосубботник
Зоосубботник
Зоосубботник
Зоосубботник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.