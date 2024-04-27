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Путин заявил о росте российского ВВП

14:06
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Индустриальная активность растет

Ключевые тенденции развития нашей страны обсудил в субботу Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он провёл по видеосвязи из Ново-Огарёва. В дискуссии приняли участие председатель правительства и его заместители, руководители профильных министерств и ведомств.

Президент подчеркнул: в начале года рост ВВП оказался выше прогнозов, и тенденция сохраняется, увеличилась и индустриальная активность. И это требует активных действий со стороны правительства. Необходимо наращивать собственное производство и вытеснять импортные товары с российского рынка. Кроме того, особое внимание уделили развитию регионов.

"Для развития регионов мы развернём большую программу обновления инфраструктуры, включая энергетические и коммунальные сети, будем строить новые транспортные коридоры. Отдельным решением, которое поддержит региональные финансы, станет списание двух третей выданных бюджетных кредитов, как мы и договаривались, а также увеличение объёма инфраструктурных бюджетных кредитов", - заявил Путин.

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