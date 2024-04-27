Собянин: В Москве начался сезон фонтанов

Запуску предшествует большая подготовка

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

"Традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические: в столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов – это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что восстановлению фонтанов также уделяют самое пристальное внимание. В частности, светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" в 2023 году запустили после капитального ремонта.

В середине апреля в Москве помыли фонтан "Золотой колос". Специалисты также проверили инженерную часть.

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