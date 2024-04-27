ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

14:41
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Следствие продолжается

Басманный суд Москвы сегодня арестовал уже 12-го фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле".

По версии следствия, Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников деньгами для оплаты денежных счетов во время подготовки к преступлению. Кроме того, подозреваемый предоставлял средства связи для террористов.

Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Джумохон Курбонов
Джумохон Курбонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.