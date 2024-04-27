Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие продолжается

Басманный суд Москвы сегодня арестовал уже 12-го фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле".

По версии следствия, Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников деньгами для оплаты денежных счетов во время подготовки к преступлению. Кроме того, подозреваемый предоставлял средства связи для террористов.

Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек.

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