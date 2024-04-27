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Патриотическая акция "Летопись сердец" пройдет в мае

16:02
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Экспертная комиссия выберет 50 наиболее интересных работ

С 1 по 15 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Министерства культуры и Министерства просвещения России "Культура для школьников" совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция "Летопись сердец", которая в этом году посвящена детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне,

На портале "Культурадляшкольников.РФ" и на официальной странице проекта в социальной сети "ВКонтакте" для ребят будут опубликованы рекомендуемые для просмотра и прочтения кинофильмы, рассказы и стихотворения о Великой Отечественной войне. Ученикам будет предложено написать отзыв на любое из понравившихся литературных или кинопроизведений, тем самым передать свои личные впечатления.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей искусства в сфере кинематографии и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Акция направлена на воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне.

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Патриотическая акция "Летопись сердец"
Патриотическая акция "Летопись сердец"
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