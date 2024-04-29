Великий понедельник: в чем его суть и что запрещено

29 апреля - первый день Страстной седмицы

Страстная седмица – это особая неделя Великого поста, когда вспоминают последние дни земной жизни Христа. "Страсть" в переводе с церковнославянского языка означает "страдания".

Каждый день Страстной седмицы несет особый смысл. В Великий понедельник вспоминают страдания Иосифа и проклятие Господом смоковницы (инжира). Согласно учению, Иисус проклял дерево, не принесшее плодов, тем самым показав, как сохнут души людей без веры.

"Да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла" (Мф. 21:19).

Бесплодная смоковница послужила образом лицемерных книжников и фарисеев, в которых нет веры, несмотря на внешнюю набожность. Иисус показал, что может не только лечить своим словом, но и покарать. Поэтому Великий понедельник дан людям для того, чтобы задуматься о вере и над тем, не стала ли их душа похожа на высушенное дерево.

Великий понедельник связан с еще одной ветхозаветной историей о том, как дети праотца Иакова продали в рабство своего брата Иосифа. Эта история стала прообразом предательства Христа Иудой Искариотом.

Иосиф с детства был наделен особым даром – он мог видеть во сне то, что сбудется наяву. Однажды он рассказал братьям, что будет царствовать над ними. В их душах затаилась зависть, и братья продали Иосифа в рабство в Египет. Его одежду испачкали кровью, а родителям сказали, что младшего растерзали дикие звери.

В Египте благодаря своему дару Иосифу удалось прославиться, впоследствии он стал толковать сны самому фараону. Он рассказал, что страну ждет семь урожайных лет, а затем - семь голодных. В неурожай именно Иосиф распределял хлеб, чтобы все были сыты. Вскоре голод добрался и до семьи Иакова, вынудив уйти в Египет в поисках пропитания. Там они встретили Иосифа, который, узнав своих братьев, простил им их злодеяние.

Первый день Страстной седмицы еще называют Чистым понедельником. Православные начинают подготовку к Пасхе, держат самую строгую неделю Великого поста. В храмах начинаются службы о последних днях земной жизни Иисуса.

В этот день принято затевать генеральную уборку в доме, наводить порядок в голове и мыслях. Следует отказаться от шумных праздников и развлечений. Лучше посвятить время молитве и покаянию, почитать Библию, поразмышлять о жертве Иисуса ради спасения людей.

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