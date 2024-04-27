Песков прокомментировал отказ Киева от переговоров в Стамбуле

Это связано с давлением Лондона

Украина отказалась от стамбульских переговоров под прямым давлением Британии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался вести переговоры с Россией. По его словам, инициатива переговоров должна исходить от Украины – "страны, которая хочет положить конец этой войне справедливым миром". Он напомнил, что Киев предложил свою формулу мира.

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