Комиссии, целевики и шампанское: Что изменится в России с 1 мая

Переводы между своими счетами станут бесплатными

С 1 мая в России вступят в силу несколько важных нововведений. Теперь поступить на целевое обучение теперь станет проще, а банкам запретят брать комиссию. Об этих и других изменениях – в подборке ТВЦ.RU.

Банки отменили комиссии за переводы самому себе

С 1 мая онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными, если клиент переводит сумму, не превышающую 30 миллионов рублей в месяц.

Переводы можно осуществлять по номеру счета через мобильные приложения, через личный кабинет на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Поступить на целевое обучение станет проще

С мая произойдут изменения в приеме на целевое обучение. Выпускники этого года и последующих лет должны будут отработать у работодателя не более пяти лет общего срока. Раньше максимального срока не было, только минимальный - 3 года.

Кроме того, упрощается поступление на целевое обучение – абитуриенты смогут использовать портал "Работа России". Подать заявление о приеме на целевое обучение можно только в один вуз и на одну программу.

Дети с орфанными заболеваниями начнут быстрее получать лекарства

После 1 мая в России дети с редкими заболеваниями смогут в четыре раза быстрее получать назначенные лекарства – препараты будут выделяться из резерва фонда "Круг добра". Срок предоставления медикаментов сократится с 24 дней до 6.

Шампанское подешевеет

С 1 мая ставка акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское, будет снижена. Она составит 119 рублей за один литр вместо ранее запланированного 141 рубля. Мера направлена на поддержку отечественного производителя вин.

Борьба с просроченным молоком

С 1 мая крупные торговые сети начнут блокировать продажу просроченной молочной продукции и питьевую воду в бутылках. На кассах установят систему, которая не даст пробить испорченный товар.

Кроме этого, обнаружить просрочку можно и самостоятельно. Для этого нужно установить на смартфон приложение "Честный знак".

Последний день сдачи декларации 3-НДФЛ

2 мая истекает срок подачи декларации о доходах, полученных в 2023 году. Отчитаться нужно тем, кто продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения; сдавал имущество в аренду; выиграл в лотерею или получил дорогой подарок не от близких родственников.

Также отчитаться о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.

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