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Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на поле боя

17:01
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Он выступил на заседании контактной группы в формате "Рамштайн"

Ситуация для ВСУ на поле боя складывается сложная и с тенденцией к обострению. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", - сообщил Сырский в ходе выступления на заседании контактной группы в формате "Рамштайн" (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву найти страны, которые согласятся поделиться своими системами Patriot. Он выразил надежду, что в будущем удастся проработать этот вопрос с некоторыми союзниками.

Между тем Остин признал, что американский военно-промышленный комплекс не может быстро нарастить объемы и темпы производства.

Как стало известно, Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя.

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