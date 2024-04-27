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ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по украинским объектам

17:20
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Об этом сообщили в Минобороны

Минобороны России в своем Телеграм-канале обнародовало информацию о ходе проведения спецоперации. По данным ведомства, ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине.

"С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - Новомихайловку и Богдановку.

"Активными действиями нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации российские войска развивают наступление сразу на трех участках фронта. За сутки потери ВСУ составили около тысячи человек.

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