В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами

Документ предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов

Депутаты Госдумы в субботу, 27 апреля, внесли на рассмотрение парламентариев законопроект о повышении эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции. Об этом в субботу сообщает ТАСС.

Как следует из документа, предельный срок пребывания иностранцев в нашей стране предполагается сократить до 90 дней в году.

Кроме того, как отмечает РИА Новости, документ предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Законопроект о новом правовом режиме миграционной высылки могут рассмотреть в приоритетном порядке.

"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон <...> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что необходимы более жесткие меры к государственным служащим, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка.

Со своей стороны секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что противодействие нелегальной миграции на Северо-Западе России необходимо усилить.

В начале апреля ЛДПР разработала законопроект, в котором предлагает аннулировать вид на жительство мигрантам за правонарушения любой категории тяжести.

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