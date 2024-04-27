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Собянин: Городские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая

18:04
  • суббота
  • 27 апреля 2024

К оперативному реагированию готовы 1500 аварийных бригад

Службы столицы будут работать в усиленном режиме в период с 28 апреля по 12 мая. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад. На усиленный режим перейдут спасатели и пожарные. Под контролем — работа систем жизнеобеспечения города, электро- и водоснабжение многоквартирных домов и объектов соцсферы", - говорится в сообщении.

Особое внимание власти уделят уборке улиц, пешеходных зон, а также общественных пространств.

Ранее стало известно, что в столице начинается подготовка к новому отопительному сезону. К 25 августа город будет полностью готов к осенне-зимнему периоду.

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