Лучших инженеров-проектировщиков выберут на конкурсе "Московские мастера"

Отборочный этап продлится до 8 мая

На конкурсе "Московские мастера" будут выбраны лучшие инженеры-проектировщики в строительстве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы с 1998 года организует конкурс по востребованным строительным профессиям. "Московские мастера" пройдут в 27-й раз по пяти специальностям. В этом году на конкурсе впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков в строительстве", – рассказал Ефимов.

Отборочный этап продлится до 8 мая включительно. Городские финалы по специальности "мастер бетонных работ" пройдут 22 и 24 мая, "Специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений" – 28 и 29 мая, а "Электросварщик ручной сварки" – 6 июня. Отраслевые финалы по профессии "Специалист по охране труда в строительстве" состоятся 23 мая, "инженер-проектировщик строительной отрасли" – 30 мая.

"Департамент градостроительной политики города совместно с заинтересованными органами власти и учреждениями столичного Стройкомплекса, Профсоюзом строителей Москвы и Комитетом по градостроительной политике Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) проводит это ежегодное мероприятие с целью повышения престижа профессии "строитель" и популяризации ее среди молодежи. В ходе таких встреч профессионалы своего дела обмениваются опытом и получают новые навыки – все это является гарантом наличия квалифицированных кадров в строительной отрасли, залогом качественного и своевременного выполнения городских программ, утвержденных Сергеем Собяниным", – отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Более подробно ознакомиться с конкурсом можно на портале mos.ru.

Между тем продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" для представителей туристической отрасли. Подать заявку можно до 27 мая.

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