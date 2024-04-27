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Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

19:27
  • суббота
  • 27 апреля 2024

Он составил 2,7%

Уровень безработицы в России в марте составил 2,7% - этот показатель обновил исторический минимум. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

"В марте 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российская экономика показывает уверенный рост сразу по нескольким показателям, оборот розничной торговли растет.

Со своей стороны заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин отметил, что рекордно низкая безработица в нашей стране объясняется структурной перестройкой экономики в 2022 году.

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