Четыре региона России атакованы беспилотниками ВСУ

Никто не пострадал

Минувшей ночью силы ПВО России перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников в четырёх регионах. По информации Минобороны, ВСУ пытались нанести удары в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"