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В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Меджидова

10:43
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Он обнаружил украинских диверсантов

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации. Гвардии сержант Арсен Меджидов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских радикалов, которые перемещались в сторону нашего дивизиона. Заняв выгодную позицию, Арсен открыл прицельный огонь по неприятелю и ранил нескольких боевиков. Понеся потери, противник отступил.

Лейтенант Александр Полуянов и его взвод выполняли задачи по охране государственной границы России, когда ВСУ при поддержке пехоты и бронетехники пошли в наступление. Гаубичный расчёт под командованием Александра уничтожил вражеский танк и большое количество националистов, не допустив прорыва нашей обороны, сообщает "ТВ Центр".

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