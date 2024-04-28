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Израиль продолжает наносить удары по лагерям беженцев в Газе

11:01
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Гибнут мирные люди

Не менее десяти палестинцев стали жертвами новых израильских ударов в южной и центральной частях сектора Газа. ВВС атаковали окрестности Рафаха и два лагеря беженцев, артиллерией обстрелян населённый пункт Хузаа.

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А в городах Израиля прошли многотысячные митинги за прекращение войны. Крупнейший состоялся в Тель-Авиве. Требования собравшихся - немедленные переговоры с ХАМАС и освобождение заложников, а также отставка премьера Нетаньяху и проведение досрочных выборов. Акция стала одной из крупнейших с начала военной операции в секторе Газа.

После митинга у комплекса правительственных зданий участники прошли маршем по центру города, жгли пиротехнику и попытались перекрыть главное шоссе. Крупных беспорядков удалось избежать, но по итогам акции задержаны семь человек, сообщает "ТВ Центр".

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