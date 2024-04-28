Большая вода пришла в Тюменскую область

Трассу Тюмень - Омск может затопить

В Тюменской области паводок захватывает новые территории. В селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку и поднялся выше 12 метров. Из-за угрозы затопления пришлось объявить экстренную эвакуацию жителей. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в опасную зону в Абатском районе могут попасть 22 населённых пункта.

Сохраняется и угроза подтопления участков федеральной трассы Тюмень - Омск. Круглосуточно идёт отсыпка дамбы. Чтобы не мешать работе автотранспорта дорожных служб, ГИБДД просит водителей по возможности отменить поездки, сообщает "ТВ Центр".

В Оренбургской области уже борются с последствиями паводка. В Орске круглосуточно идут восстановительные работы. А жители столицы региона делятся кадрами необычной спасательной операции - с балкона второго этажа автокраном снимали лошадь. Напуганное животное оказалось там, когда под воду ушли конюшня и первый этаж жилого дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"