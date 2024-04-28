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Большая вода пришла в Тюменскую область

10:10
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Трассу Тюмень - Омск может затопить

В Тюменской области паводок захватывает новые территории. В селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку и поднялся выше 12 метров. Из-за угрозы затопления пришлось объявить экстренную эвакуацию жителей.  Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в опасную зону в Абатском районе могут попасть 22 населённых пункта.
В тюменском селе из-за паводка объявили экстренную эвакуацию

Сохраняется и угроза подтопления участков федеральной трассы Тюмень - Омск. Круглосуточно идёт отсыпка дамбы. Чтобы не мешать работе автотранспорта дорожных служб, ГИБДД просит водителей по возможности отменить поездки, сообщает "ТВ Центр".

В Оренбургской области уже борются с последствиями паводка. В Орске круглосуточно идут восстановительные работы. А жители столицы региона делятся кадрами необычной спасательной операции - с балкона второго этажа автокраном снимали лошадь. Напуганное животное оказалось там, когда под воду ушли конюшня и первый этаж жилого дома.

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