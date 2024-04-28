В Москве встретили победителей Менделеевской олимпиады

Юные участники показали отличные результаты

В Москве встретили команду юных химиков, которые вернулись из Китая. Наши школьники завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде и половина из них - высшего достоинства. Чтобы подтвердить звание лучших, пришлось решать непростые задачи и конкурировать со сверстниками из 26 стран.

Двое победителей и двое призёров - из Москвы. Расул Эфендиев, Михаил Перельман, Тимур Ахмедов и Алексей Шарпило. Они понимали, что задания будут сложными, но всё равно справились.

150 школьников из 26 стран мира. География Менделеевской олимпиады по химии за почти 60 лет значительно расширилась. Конкуренция на интеллектуальном состязании - головокружительная. Китай, который принимал олимпиаду впервые, конечно, выставил лучшие молодые умы. Но бороться с достойными соперниками ещё интереснее.

Участникам предстояло пройти три этапа - два теоретических и практический. Школьники решали задачи и показывали навыки работы с химическими веществами. Некоторые из них сами уже делают открытия. Как, например, одиннадцатиклассник Михаил Перельман, который хочет создавать инновационные лекарственные препараты. Своими знаниями на олимпиаде он всех поразил. Вдохновляет молодого человека опыт близких.

Каждый участник не просто хорошо знает химию. Секрет в том, чтобы понять - в мире всё взаимосвязано. Нельзя строго отделять одну науку от другой. Некоторые участники олимпиады, вообще, пришли к химии через биологию, физику или музыку.

Поездку в Китай участники будут вспоминать ещё долго. Гостей там принимать умеют и любят. К Менделеевской олимпиаде в первом Российско-китайском университете в Шеньджене готовились тщательно. Самые вкусные угощения. Обязательно - обширная культурная программа. В Поднебесной так принято: каждый должен увезти с собой хорошие впечатления. И все, кто прошёл успешно интеллектуальные испытания, наверняка, в Китай ещё вернутся, чтобы проводить научные исследования, реализовывать совместные научные проекты и разрабатывать технологии.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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