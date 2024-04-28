ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия поставила на место посла Литвы после провокации с Крымским мостом

11:55
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Дипломат опубликовал коллаж с ракетой, летящей к мосту

Совершенно неприемлемую выходку с точки зрения мировой дипломатии позволил себе посол Литвы в Швеции. Линас Линкявичюс разместил в соцсети коллаж, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту.
Пушков поставил на место зарвавшегося Макрона

Бывший министр обороны и иностранных дел сопроводил картинку взлетающей ракеты едкой подписью с призывом "успеть сфотографироваться" на этом месте.

На гнусный пост уже отреагировали в нашем представительстве при ООН. Заместитель постпреда Дмитрий Полянский назвал подобных политиков, "подневольными балтийскими болонками США", которые непременно пожалеют о том, что творят.

Полянский вспомнил скандал с главой польского МИДа Сикорским, которому пришлось спешно удалять свой пост с благодарностью Вашингтону за подрыв "Северных потоков", сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.