Дипломат опубликовал коллаж с ракетой, летящей к мосту

Совершенно неприемлемую выходку с точки зрения мировой дипломатии позволил себе посол Литвы в Швеции. Линас Линкявичюс разместил в соцсети коллаж, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту.

Бывший министр обороны и иностранных дел сопроводил картинку взлетающей ракеты едкой подписью с призывом "успеть сфотографироваться" на этом месте.

На гнусный пост уже отреагировали в нашем представительстве при ООН. Заместитель постпреда Дмитрий Полянский назвал подобных политиков, "подневольными балтийскими болонками США", которые непременно пожалеют о том, что творят.

Полянский вспомнил скандал с главой польского МИДа Сикорским, которому пришлось спешно удалять свой пост с благодарностью Вашингтону за подрыв "Северных потоков", сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"