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Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

12:20
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

В столице работают более 60 площадок

Православные христиане отмечают сегодня Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим - последний праздник Великого поста после которого начинается самая строгая Страстная седмица. Она завершится в ночь с субботы на воскресенье светлым торжеством Пасхи.

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А в столице уже идёт традиционный фестиваль "Пасхальный дар". Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в этом году открыто более 60 площадок, где проходят различные акции.

В павильонах принимают посылки для участников СВО. Кроме того, посетителям предлагают поучаствовать в конкурсах и спортивных состязаниях. И, конечно же, приготовили угощения - как постные блюда, так и куличи, крашенные яйца и творожные пасхи.

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