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Армия России идёт вперёд в зоне спецоперации

13:12
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Противник отступает

Авиация и артиллерия Центральной группировки поразила 370 целей противника. За сутки ликвидировано около четырёхсот боевиков. На херсонском участке фронта сбито 73 украинских беспилотника, уничтожено 13 пунктов управления БПЛА. Российские войска продолжают взламывать вражескую оборону и дут вперёд.
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Отход боевиков уже больше напоминает откровенное бегство. Сегодня ночью полностью освобождены и зачищены ещё два посёлка. Сейчас спецназ под прикрытием вертолётов прочёсывает окраины.

Разведчики сообщили, что во время операции ликвидировано элитное спецподразделение ВСУ "Белые волки". Его готовили и обучали натовские офицеры. Но, как видно, навыков противостоять нашим штурмовикам из Первого армейского корпуса, не хватило.

Российские бойцы прорвали оборону националистов и ворвались в Макеевку. Показательно, что удерживать позиции на подходах к населённому пункту киевский генштаб поручил самым отпетым головорезам из запрещённой группировки "Азов". Сейчас их тела лежат среди брёвен.

Мощные удары этой ночью были нанесены и по местам дислокации иностранных наемников в Светлодарске и Одесской области. Известно, что среди убитых и раненных есть комбатанты из США и Британии. Под Николаевым наши ракетчики поразили базу, где были расквартированы более 20 англоговорящих радикалов.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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