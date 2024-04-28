Собянин поздравил работников скорой помощи с праздником

День работника скорой медицинской помощи отмечается 28 апреля
Сергей Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, пожелал им здоровья и всего самого доброго. Мэр назвал московскую скорую одной из самых эффективных в мире.
В службе работают более 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей. Диспетчеры отвечают на звонки через 3-4 секунды.
Бригады скорой помощи оснащены современной медицинской техникой – аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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