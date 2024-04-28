Противник деморализован

В рядах ВСУ на поле боя растёт паника. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. От отметил, что российским силам важно эту динамику поддержать.

Говоря о поставках Киеву вооружений, Песков предположил, что Запад и Украина будут тестировать Россию "на слабо". Нам нужно это "слабо" не показать, сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На этой неделе в Киеве признали, что ситуация на фронте очень сложная и имеет тенденции к обострению.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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