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Собянин назвал сроки окончания строительства Южной рокады

16:08
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Движение откроется в конце 2024 года

Движение по Южной рокаде планируется полностью открыть до конца этого года, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, участок, соединяющий Южную рокаду и МСД, готов почти на 70%.

Строители завершили прокладку трёх путепроводов, ещё четыре находятся в работе. На участке появятся три подземных перехода и новые тротуары.

После запуска движения от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка у водителей появится удобный выезд с Южной рокады на МСД.

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Участок, соединяющий Южную рокаду и МСД
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