В Москве растёт число добровольцев-контрактников

В столице вот уже год работает пункт приёма на службу по контракту

Год работы по самому высокому стандарту. В апреле 2023 года в Москве открылся Единый пункт отбора на военную службу. За это время контракт здесь заключили тысячи добровольцев. И их число растёт с каждым месяцем.

Тем, кто принял решение отправиться на службу, помогают специалисты разных профилей, а семьи участников СВО получают особую поддержку от города.

Смотрите репортаж Петра Вершинина.

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