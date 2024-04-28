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Бутовские козы стали звёздами соцсетей

15:38
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Но не всем жителям района это нравится

У главных звёзд соцсетей района Южное Бутово - коз, что уже несколько лет живут на одном из участков - пополнение в семействе. Юные козлята вслед за родителями теперь путешествуют по окрестным дворам.

У одних местных жителей это вызывает умиление, другие беспокойному соседству совсем не рады. Хозяин коз не против организовать для них какую-нибудь огороженную площадку, но предпочитает, чтобы это за него сделал кто-нибудь другой.

Илья Данильцев отправился на поиски бродячего контактного зоопарка, а заодно попробовал молоко коз с московской пропиской (смотрите видео).

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